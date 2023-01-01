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Дети футбола
Дети футбола, 2019
2019 / Россия
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Жанр:
документальный
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Продолжительность
55 минут
Год выпуска
2019
Возраст
18+
Режиссер
Павел Иванов
Все актеры и съемочная группа
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