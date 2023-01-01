Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Панда из космоса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дети футбола

Дети футбола, 2019

2019 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Режиссер
Павел Иванов
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Подводный капкан
Подводный капкан
2023, Германия, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Related video
Бездарно и нелепо: жену красавчика из «Татьяниного дня» призвали закрыть рот
Похитительница сердец: как выглядит американская внучка Малышевой
Кумиры советских женщин мечтали завоевать эту красавицу: актриса даже в 76 лет сводит с ума
«Не бабка я вовсе»: Воробей впервые заговорила о причинах внезапной пропажи
«Не остался»: Николаев сделал признание об отъезде из России
Про этого актера говорили, что ему нужно идти на завод: в СССР стал главной звездой
Тест: кем бы вы были в Голливуде?
Ржавчина на воротах и игрушки от поклонников: от вида заброшенного дома Шатунова мурашки по коже
Этот знак восточного гороскопа легко прощает обиды, но помнить будет всегда
В СССР этот мультфильм почти запретили: цензоры успокоились, когда убрали одного актера
Еле дышит после встречи: внучка Шукшиной заявилась в гости к Алибасову
Другие кусали локти: только одному советскому актеру удалось заработать 5500 рублей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше