Литтл Таун, 2023

Этот фильм рассказывает про жизнь Джейсона. Он застрял на неудачном этапе своей жизни: ​​жена умерла, оставив ему сына Томми, карьера стендап-комика не ладится, поэтому приходится подрабатывать в Лос-Анджелесе таксистом. Чтобы не расстраивать Томми, отец придумывает историю, что мама теперь живёт в Литтл Тауне, маленьком городке, в который они обязательно заедут, просто не сегодня. В один день в такси Джейсона запрыгивает Лорен, которая нанимает его как раз поехать в Литтл Таун. По пути в выдуманный город спутница учит отца и сына просить о помощи, кричать в прериях, когда плохо, и медитировать для поиска ответов, а ещё прыскает спреем от негативной энергии на все беды. Смешной, местами трагичный, а главное — пронзительный роуд-муви про переживание смерти близкого поиск своего пути в жизни и умении не сдаваться.