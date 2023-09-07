Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Молчание ангелов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Литтл Таун
Киноафиша Фильмы Литтл Таун
Little Town

Литтл Таун, 2023

2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры Билеты от 500 ₽
Билеты от 500 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
О фильме

Этот фильм рассказывает про жизнь Джейсона. Он застрял на неудачном этапе своей жизни: ​​жена умерла, оставив ему сына Томми, карьера стендап-комика не ладится, поэтому приходится подрабатывать в Лос-Анджелесе таксистом. Чтобы не расстраивать Томми, отец придумывает историю, что мама теперь живёт в Литтл Тауне, маленьком городке, в который они обязательно заедут, просто не сегодня.  В один день в такси Джейсона запрыгивает Лорен, которая нанимает его как раз поехать в Литтл Таун. По пути в выдуманный город спутница учит отца и сына просить о помощи, кричать в прериях, когда плохо, и медитировать для поиска ответов, а ещё прыскает спреем от негативной энергии на все беды. Смешной, местами трагичный, а главное — пронзительный роуд-муви про переживание смерти близкого поиск своего пути в жизни и умении не сдаваться.

Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Дани Менкин
В ролях
Джейсон Пол Филд
Грант Стивенс
Ксандер Бэйли
Чак Ремедж
Ирина Компа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Литтл Таун 1 постер
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:15 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать

«Литтл Таун» в кинотеатрах

чт 7 вс 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Литтл Таун»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Смоленская
2D, SUB
19:15 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Подводный капкан
Подводный капкан
2023, Германия, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Related video
Вышла из тюрьмы красавицей: копия Джоли больше не пугает народ странным видом
Мужчины с этими именами лучшие кулинары: их женам повезло
Эту песню крутили на каждой дискотеке в СССР: многие до сих пор считают, что она про куриц
На Руси так называли красивых девушек: сейчас это слово считается ругательством
И в горе, и в здравии: мужчины с этими именами не меняют седеющих жен на любовниц
Торт перед сном для них не приговор: эти три знака зодиака могут есть и не толстеть
Замечали, что по ТВ постоянно показывают одно и то же? Причина вас удивит
Ностальгический тест: помните ли вы эти мультфильмы СССР?
В Россию вернутся только с парой чемоданов: в жизни Меладзе и Брежневой большие перемены
«Я еще вернусь»: вот о чем говорил Пригожин в прощальном послании
Далеко не белая и пушистая: репутация Гагариной хуже некуда
Больше не нужны: известные актрисы остались не у дел в театре Маяковского
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше