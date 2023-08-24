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Super dada
Супер папа
Super dada, 2023
2023 / Узбекистан
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Жанр:
комедия
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о выходе в прокат
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Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
24 августа 2023
Возраст
18+
Режиссер
Мухаммад Али Наврузов
В ролях
Нозим Туляходжаев
Дурдона Курбонова
Мухаммад Али Наврузов
Шохруххон
Бекзод Таджиев
Все актеры и съемочная группа
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