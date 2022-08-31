Страна Алжир / Франция / Катар / Саудовская Аравия / Тайвань

Продолжительность 1 час 50 минут

Год выпуска 2022

Премьера онлайн 7 сентября 2023

Премьера в мире 31 августа 2022

Дата выхода 11 августа 2023 Испания 5 января 2024 Тайвань 19 апреля 2023 Франция

Где посмотреть фильм ИВИ

Сборы в мире $554 579

Производство Taj Intaj, Agat Films & Cie, Centre Algérien de Développement du Cinéma (CADC)