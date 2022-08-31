История легендарной принцессы Зафиры, жены последнего султана Алжира Салима аль-Туми. После трагической гибели своего мужа гордая и непокорная Зафира отвергает любовь посягающего на трон корсара Барбароссы и становится единственной надеждой своего народа на независимость.
ПроизводствоTaj Intaj, Agat Films & Cie, Centre Algérien de Développement du Cinéma (CADC)
Другие названия
El akhira, The Last Queen, La dernière reine, La última reina, A Última Rainha, El Akhira: Ostatnia królowa, Son Kraliçe, Zafira l'ultima regina, Η τελευταία βασίλισσα, Последняя королева, द लास्ट क्वीन, 阿爾及爾的末代王后, El Akhira, La dernière reine