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Постер фильма Последняя королева
6.7
Последняя королева - Трейлер
Киноафиша Фильмы Последняя королева
6.7

Последняя королева

, 2022
La dernière reine
Алжир, Франция, Катар, Саудовская Аравия, Тайвань / приключения, драма, исторический / 18+
Трейлеры
Постер фильма Последняя королева
6.7
Последняя королева - Трейлер
Последняя королева  Трейлер

О фильме

История легендарной принцессы Зафиры, жены последнего султана Алжира Салима аль-Туми. После трагической гибели своего мужа гордая и непокорная Зафира отвергает любовь посягающего на трон корсара Барбароссы и становится единственной надеждой своего народа на независимость.

В ролях

Надя Терешкевич
Надя Терешкевич
Astrid the Scandinavian
Адила Бендимерад
Zephira, the Last Queen
Дали Бенссалах
Aroudj Barbarossa
Mohamed Tahar Zaoui
King Salim Toumi
Imen Nouel
Queen Chegga
Yanis Aouine
Prince Yahia
Lila Touchi
Yakout, the Company Lady
Mina Lachter
Goussem, the Singer
Тену Хилули
Zokha, Zaphira's Friend
Мерием Меджкане
Mouni, Zaphira's Friend
Режиссер Damien Ounouri, Адила Бендимерад
Сценарист Адила Бендимерад, Damien Ounouri
Композитор Евгений Гальперин, Александр Гальперин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Алжир / Франция / Катар / Саудовская Аравия / Тайвань
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 7 сентября 2023
Премьера в мире 31 августа 2022
Дата выхода
11 августа 2023 Испания
5 января 2024 Тайвань
19 апреля 2023 Франция

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $554 579
Производство Taj Intaj, Agat Films & Cie, Centre Algérien de Développement du Cinéma (CADC)
Другие названия
El akhira, The Last Queen, La dernière reine, La última reina, A Última Rainha, El Akhira: Ostatnia królowa, Son Kraliçe, Zafira l'ultima regina, Η τελευταία βασίλισσα, Последняя королева, द लास्ट क्वीन, 阿爾及爾的末代王后, El Akhira, La dernière reine

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Последняя королева - Трейлер
Последняя королева Трейлер
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