Миллионы зрителей «залипли» на сентябрьскую новинку «Одна ночь и вся жизнь», а теперь обсуждают, где проходили съемки

25 сентября все изменится: турецкий сериал «Наследник: зов корней» называют главным конкурентом хитов Netflix

«Розовый кошмар» Хогвартса: на каком факультете училась Долорес Амбридж и почему это многое объясняет

Танцы на фонтане вместо крови на асфальте: 2 сезон «Слова пацана» превратили в мюзикл — не ждите той самой казанской «жести»

От попугая Кеши до Печкина: многим знакомы эти 12 мультгероев СССР — а вот их прототипы видел не каждый, проверьте и вы себя (фото)

«Как его не запретили?»: об уникальном фильме Захарова с Абдуловым 9/10 зрителей не в курсе — знатоки прозвали его «Твин Пиксом» в СССР

«Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры

Питт? ДиКаприо? Подержите его свинью: Тарантино выбрал лучшего современного актера — должен был сняться в «Криминальном чтиве», но увы

«Видео для взрослых»: Стивен Кинг нашел «веский» повод презирать супергеройское кино Marvel — причина абсурдная и нелогичная

«Надо было на этом закончить»: Падалеки хотел бы вырезать из «Сверхъестественного» лишь один момент — сниматься было откровенно стыдно