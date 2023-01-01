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Владимир Христов. Дальше горизонта, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Документальный фильм «Владимир Христов. Дальше горизонта». Производство: «Охотник» (Магадан), 2023. Продюсер Любовь Герасимова, режиссер Анастасия Якубек, оператор Антон Панов. Фильм посвящен основателю холдинга «Сусуманзолото», меценату, Почетному гражданину Магаданской области Владимиру Христову. «Дальше горизонта» - это документальный портрет о человеке, который прошел путь от проходчика шурфОв до первого руководителя крупнейшего предприятия области. Коллеги, друзья, родные, подчиненные делятся воспоминаниями о Владимире Христове и сами выстраивают биографию героя на фоне эпохи. Работа над лентой шла год. Съемки проходили в четырех городах – Сусумане, Магадане, Москве и Твери.

Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
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