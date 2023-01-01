Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачная станция" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Связь

Связь, 2023

2023 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

2-го марта 2022 года в Мариуполе была уничтожена последняя вышка сотовой связи и «город замолчал».Сотни и тысячи жителей Мариуполя остались без связи: с родными, близкими, миром.Елена — участница движения «Катюша» и главная героиня фильма отправляется на поиски своих родителей, встречая на своем пути разных людей, объединенных общей болью и желанием найти связь со своими родными.Этот фильм о связи, которая крепче и надежнее телефонной. Которую нельзя разорвать или отключить. Связь людскую, связь сердец. Когда боль так сильна, что соединяет через тысячи верст всех русских людей с добрыми сердцами.И связь между их душами, чувствами показывает — ты есть. Он есть. Она есть.Они есть. Наши русские люди. С открытым сердцем, чувствующим на расстоянии чужую боль.

Продолжительность 59 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Елена Славянская
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Связь смотреть онлайн

Связь
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Подводный капкан
Подводный капкан
2023, Германия, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Related video
Увидел по ТВ и влюбился: ахнете, какого красавца-иностранца урвала Андреева
«Как же она надоела»: Ахеджакова отличилась на похоронах близкого человека
Будьте осторожны: женщины с этими именами склонны к алкоголизму
Водолеев будут преследовать беды, а Весы — удача: ежедневный гороскоп на 25 августа
Свадьба будет после похорон: обзавидуетесь, увидев невесту Домогарова
Тест для девушек: в какой цвет вам стоит покраситься?
Пятно на репутации Орловой: этот советский фильм отказывались смотреть даже актеры
После слов о холопах: народная артистка раскрыла главный секрет Пугачевой
«Серая мышка»: как выглядит Александрова, когда ее не собирают стилисты
Довели все до абсурда: над этими ошибками в «Великолепном веке» хохочут в Турции
Еще три года назад бывшей Прилучного сочувствовали все: теперь вызывает только оторопь
Пугачевой выдвинули условие: выполнит его и вернется домой с чистой совестью
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше