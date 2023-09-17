Брегенцский фестиваль: Мадам Баттерфляй, 2022

Японская гейша Чио-Чио-сан по прозвищу «Баттерфляй», «Бабочка», вне себя от счастья, когда на ней женится американский лейтенант Пинкертон. Чарующий дуэт знаменует кульминацию их любви, но моряк вскоре уезжает обратно на родину. Перед нами разворачивается столкновение миров и культур: Пинкертон считает себя свободным от обязательств и у себя дома женится на американке, а любящая и полная надежд Баттерфляй стойко ждёт его целых три года, воспитывая их ребёнка. В своей знаменитой арии «Un bel dì vedremo» она рисует картину момента, когда наконец воссоединится с любимым мужем. Пинкертон действительно возвращается — но вместе с новой женой, и Чио-Чио-сан остаётся только один выход…