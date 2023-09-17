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Брегенцский фестиваль: Мадам Баттерфляй
Киноафиша Фильмы Брегенцский фестиваль: Мадам Баттерфляй

Брегенцский фестиваль: Мадам Баттерфляй, 2022

2022 / Австрия
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О фильме

Японская гейша Чио-Чио-сан по прозвищу «Баттерфляй», «Бабочка», вне себя от счастья, когда на ней женится американский лейтенант Пинкертон. Чарующий дуэт знаменует кульминацию их любви, но моряк вскоре уезжает обратно на родину. Перед нами разворачивается столкновение миров и культур: Пинкертон считает себя свободным от обязательств и у себя дома женится на американке, а любящая и полная надежд Баттерфляй стойко ждёт его целых три года, воспитывая их ребёнка. В своей знаменитой арии «Un bel dì vedremo» она рисует картину момента, когда наконец воссоединится с любимым мужем. Пинкертон действительно возвращается — но вместе с новой женой, и Чио-Чио-сан остаётся только один выход…

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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Постер фильма Брегенцский фестиваль: Мадам Баттерфляй 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Балтика
15:00 от 1000 ₽
Киномакс Водный
15:00 от 1000 ₽
Полное расписание и билеты
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«Брегенцский фестиваль: Мадам Баттерфляй» в кинотеатрах

вс 17 пт 22
Формат сеанса
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Балтика Сходненская
2D, SUB
15:00 от 1000 ₽
Киномакс Водный Водный стадион
2D, SUB
15:00 от 1000 ₽
Киномакс Мозаика Кожуховская
2D, SUB
15:00 от 1000 ₽
Полное расписание и билеты
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