Пери, 2023

"Пери" - это драматический фильм, рассказывающий историю Арслана, мастера спорта по боксу, чья жизнь переворачивается с ног на голову в одно мгновение. Он непреднамеренно убивает человека во время отдыха с невестой. Арслана, осужденного на 15 лет, освобождают через 7 лет заключения из-за прогрессирующей болезни. Единственным светлым пятном в его жизни является Пери, его соседка, которую он всегда считал младшей сестрой.

На дне рождении одноклассника Пери становится жертвой насилия, совершенного сыном высокопоставленного человека…