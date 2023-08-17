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Пери
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Пери, 2023

2023 / Киргизия
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О фильме

"Пери" - это драматический фильм, рассказывающий историю Арслана, мастера спорта по боксу, чья жизнь переворачивается с ног на голову в одно мгновение. Он непреднамеренно убивает человека во время отдыха с невестой. Арслана, осужденного на 15 лет, освобождают через 7 лет заключения из-за прогрессирующей болезни. Единственным светлым пятном в его жизни является Пери, его соседка, которую он всегда считал младшей сестрой.
На дне рождении одноклассника Пери становится жертвой насилия, совершенного сыном высокопоставленного человека…

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Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 17 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Адилет Акматов
В ролях
Кумар Абиров
Жибек Бактыбекова
Каган Мукул
Азиз Бейшеналиев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пери 1 постер
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