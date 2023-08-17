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Мотыль.Свет.Пламя.Пыль
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Мотыль.Свет.Пламя.Пыль, 2023

2023
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Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Владимир Аршинин
В ролях
Евгений Булавкин
Андрей Злобин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мотыль.Свет.Пламя.Пыль 1 постер
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:00 от 500 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
21:35 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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«Мотыль.Свет.Пламя.Пыль» в кинотеатрах

чт 17 пт 18 сб 19 вс 20 пн 21 вт 22 ср 23
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Смоленская
2D
19:00 от 500 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского Университет
2D
21:35 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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