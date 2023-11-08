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Ангел мести
Отзывы о фильме «Ангел мести»
Fatum
Ангел мести
2023 / Франция / Испания
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6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Оля Белокурова
8 ноября 2023, 10:36
Оценка
Попали в кино на предпоказ нового триллера «Ангел мести». Он реально достоин внимания. От таких фильмов ждешь обычную историю про заложников или ограбление, но тут сюжет преподносит немало неожиданностей и все оказывается гораздо напряженнее и драматичнее.
8 ноября 2023, 10:36
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Киноафиша.инфо
8 ноября 2023, 16:41
в ответ на сообщение
Оля Белокурова от 8 ноября 2023, 10:36
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
8 ноября 2023, 16:41
0
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winifredhorton5005
9 ноября 2023, 10:44
Оценка
Давно меня не держали в напряжении современные триллеры. Сюжет «Ангела Мести» на самом деле интересный и буквально поражает смелыми откровениями и драматичными моментами. Не ищите в сети спойлеры, чтобы было интересно смотреть.
9 ноября 2023, 10:44
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Киноафиша.инфо
9 ноября 2023, 13:04
в ответ на сообщение
winifredhorton5005 от 9 ноября 2023, 10:44
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
9 ноября 2023, 13:04
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