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6.9
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Паппачан Оливилаану
6.9
Паппачан Оливилаану
, 2023
Pappachan Olivilaanu
Индия / комедия, семейный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.9
О фильме
Погоня за водителем грузовика в холмистой деревне у леса.
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В ролях
Сайджу Куруп
Pottu Pappachan
Александр Прасант
CPO Jameskutty
Сриндаа
Reena
Аджу Варгиз
Benny
Виджаярагхаван
Meesha
Джагадиш
Adv. Pauly
Джонни Антони
Lalappan
Darshana S. Nair
Cicily
Джолли Чирайатх
Eliamma
Shivaji Guruvayoor
Father Geevarghese
Режиссер
Синто Санни
Сценарист
Синто Санни
Композитор
Оусеппачан
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 14 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
10 августа 2023
Дата выхода
14 сентября 2023
Индия
U
10 августа 2023
ОАЭ
Сборы в мире
$1 968
Производство
Thomas Thiruvalla Films
Другие названия
Pappachan Olivilaanu, Bhaskar Dakukoniyunnadu
Еще
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
4.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 9 августа 2023
Отзывы о фильме
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