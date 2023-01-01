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Схватка
Схватка, 2023
2023 / Россия
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Жанр:
драма
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Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Никандр Федоров
В ролях
Никандр Федоров
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