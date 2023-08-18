Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Инженер
4.0
Киноафиша Фильмы Инженер
4.0

Инженер

, 2023
The Engineer
США, Израиль / боевик / 18+
Постер фильма Инженер
4.0

В ролях

Дэнни А. Абекейзер
Дэнни А. Абекейзер
Yakov
Ошри Коэн
Цахи Алеви
Gili
Дэн Мор
Tamas
Анхель Бунани
Avi
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Etan
Роберт Дави
Роберт Дави
Senator David Adler
Yarden Toussia-Cohen
Fanni
Хишам Салиман
Stefanie Yunger
Nurit
Kyle Stefanski
Режиссер Дэнни А. Абекейзер
Сценарист Kosta Kondilopoulos
Композитор Lionel Cohen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Израиль
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 18 августа 2023
Премьера в мире 18 августа 2023
Дата выхода
12 сентября 2024 Израиль
15 сентября 2023 Тайвань
Производство 2B Films, Grindstone Entertainment Group
Другие названия
The Engineer, O Engenheiro, Ha'Mehandess, L'Ingénieur, Objetivo: Hamas, Αντιτρομοκρατική ομάδα, 限時引爆, 恐怖制造者, Objetivo: Hamás, 恐袭工程师

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 12 голосов
4.4 IMDb
Обновлено 26 августа 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше