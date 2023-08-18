Инженер, 2023

В ролях
Yarden Toussia-Cohen
Fanni
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Kosta Kondilopoulos
Композитор
Lionel Cohen
Детали фильма
Страна
США / Израиль
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
18 августа 2023
Премьера в мире
18 августа 2023
Дата выхода
|12 сентября 2024
|Израиль
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|15 сентября 2023
|Тайвань
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Производство
2B Films, Grindstone Entertainment Group
Другие названия
The Engineer, O Engenheiro, Ha'Mehandess, L'Ingénieur, Objetivo: Hamas, Αντιτρομοκρατική ομάδα, 限時引爆, 恐怖制造者, Objetivo: Hamás, 恐袭工程师