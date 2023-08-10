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Постер фильма Тёмные окна
5.8
Тёмные окна - Трейлер
Киноафиша Фильмы Тёмные окна
5.8

Тёмные окна

, 2023
Dark Windows
Норвегия / ужасы, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Тёмные окна
5.8
Тёмные окна - Трейлер
Тёмные окна  Трейлер

О фильме

Четверо друзей Тайли, Моника, Питер и Эллисон попадают в автоаварию, в которой погибает Эллисон. Родные девушки винят в ее смерти выживших приятелей. Молодые люди решают уединиться в загородном доме. Близость природы понемногу успокаивает их, но идиллию нарушает обезумевший человек в маске. Он проникает в дом и устраивает охоту на его обитателей…

В ролях

Мортен Хольст
Bob
Энни Хэмилтон
Monica
Рэйчел Фаулер
Louise
Рори Александр
Peter
Джоэл Саймюндсон
Scott
Анна Вернер
Tilly
Grace Binford Sheene
Ali
Thomas Takyi
Ванесса Боргли
Heather
Alexander Renaud
Liquor Store Clerk
Режиссер Алекс Херрон
Сценарист Ulvrik Kraft
Композитор Kim Berg
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 15 августа 2023
Премьера в мире 10 августа 2023
Дата выхода
26 августа 2026 Россия Русский репортаж
22 февраля 2024 Азербайджан
22 февраля 2024 Болгария
10 августа 2023 Венгрия
13 февраля 2025 Гватемала
6 марта 2025 Колумбия
22 февраля 2024 Кыргызстан
23 июля 2026 Мексика B-15
22 февраля 2024 Молдавия
19 января 2024 Норвегия 15
22 февраля 2024 Таджикистан
22 февраля 2024 Узбекистан
14 сентября 2023 Чехия 15+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $223 640
Производство Element Film, David Kang Productions, Element Film
Другие названия
Dark Windows, Alguien Está Dentro de la Casa, Dark Windows - Fenster zur Finsternis, Temná okna, Temné okná, Valami van az ablakban, Тёмные окна

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 13 голосов
4.6 IMDb
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Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Тёмные окна - Трейлер
Тёмные окна Трейлер
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Цитаты

Peter Хочешь посмеяться?
Tilly Не особо.
Peter Ничего, я хотел рассказать шутку про мёртвого младенца, но передумал — решил сделать аборт.

Отзывы о фильме

Weteran Mc 5 февраля 2025, 01:49
"Тёмные окна" - американский триллер с элементами ужасов 2023 года.
Сюжет повествует о четырёх друзьях, которые попадают в автомобильную… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 23 февраля 2025, 14:47
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Тёмные окна - смотреть в онлайн-кинотеатре

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