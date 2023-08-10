Тёмные окна, 2023

Четверо друзей Тайли, Моника, Питер и Эллисон попадают в автоаварию, в которой погибает Эллисон. Родные девушки винят в ее смерти выживших приятелей. Молодые люди решают уединиться в загородном доме. Близость природы понемногу успокаивает их, но идиллию нарушает обезумевший человек в маске. Он проникает в дом и устраивает охоту на его обитателей…
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Сюжет повествует о четырёх друзьях, которые попадают в автомобильную… Читать дальше…