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Тёмные окна
Dark Windows
Тёмные окна, 2023
2023 / Норвегия
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Жанр:
ужасы
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Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
18 августа 2023
Премьера в мире
18 августа 2023
Возраст
18+
Режиссер
Алекс Херрон
В ролях
Мортен Хольст
Энни Хэмилтон
Рэйчел Фаулер
Jóel Sæmundsson
Рори Александр
Все актеры и съемочная группа
3 постера
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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