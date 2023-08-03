Никогда не говори "никогда", 2023

Фильм покажет, что все плохое на самом деле может обернуться чем-то хорошим. Надя и Петр находятся в процессе развода со своими партнерами. Жена Петра - врач, находящийся в командировке в Африке, и их отношения пострадали от долгой разлуки; муж Нади оказался бабником, периодически влюбляющимся в кого-нибудь помоложе. Надя и Петр сначала слегка задевают друг друга машиной, в результате чего начинают сталкиваться в дальнейшей жизни. Их зарождающиеся отношения превращаются в сумасшедший аттракцион двух неполных семей, который бросит вызов не только им, но и их близким... ведь случиться может все, что угодно.