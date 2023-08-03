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Постер фильма Никогда не говори "никогда"
5.6
Киноафиша Фильмы Никогда не говори "никогда"
5.6

Никогда не говори "никогда"

, 2023
Nikdy neříkej nikdy
Чехия / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Никогда не говори "никогда"
5.6

О фильме

Фильм покажет, что все плохое на самом деле может обернуться чем-то хорошим.  Надя и Петр находятся в процессе развода со своими партнерами. Жена Петра - врач, находящийся в командировке в Африке, и их отношения пострадали от долгой разлуки; муж Нади оказался бабником, периодически влюбляющимся в кого-нибудь помоложе. Надя и Петр сначала слегка задевают друг друга машиной, в результате чего начинают сталкиваться в дальнейшей жизни. Их зарождающиеся отношения превращаются в сумасшедший аттракцион двух неполных семей, который бросит вызов не только им, но и их близким... ведь случиться может все, что угодно. 

В ролях

Тереза ​​Косткова
Томаш Машталир
Ленка Кроботова
Viktória Jaslovská
Barbora
Vladimír Datelinka
Martin
Simona Hirková
Monika
Mina Matusicová
Vivien
Petr Vondrácek
Ondrej Pokorný
Павла Томицова
Recepcní v jogovém studiu
Erika Stárková
Jogínka
Хана Холисова
mama Berenika
Erik Konicek
Starsí syn
Сценарист Tomas Dusicka, Брано Мисик, Eva Urbaníková
Композитор Matus Siroky
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 3 августа 2023
Дата выхода
3 августа 2023 Чехия
Сборы в мире $2 460 500
Другие названия
Nikdy nehovor nikdy, Hlavne vel'a lásky, Never Say Never, Nikdy neříkej nikdy, Nunca Diga Nunca, Soha ne mondd, hogy soha

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 11 ноября 2024

Отзывы о фильме

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