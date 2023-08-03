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Никогда не говори
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Никогда не говори "никогда", 2023

2023 / Чехия
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О фильме

Фильм покажет, что все плохое на самом деле может обернуться чем-то хорошим.  Надя и Петр находятся в процессе развода со своими партнерами. Жена Петра - врач, находящийся в командировке в Африке, и их отношения пострадали от долгой разлуки; муж Нади оказался бабником, периодически влюбляющимся в кого-нибудь помоложе. Надя и Петр сначала слегка задевают друг друга машиной, в результате чего начинают сталкиваться в дальнейшей жизни. Их зарождающиеся отношения превращаются в сумасшедший аттракцион двух неполных семей, который бросит вызов не только им, но и их близким... ведь случиться может все, что угодно. 

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Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 3 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Брано Мисик
В ролях
Тереза ​​Косткова
Томаш Машталир
Ленка Кроботова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Никогда не говори 1 постер
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