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Corner Office Угловой офис 2022 / США
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Угловой офис»

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Павел Цапюк 1 сентября 2023, 13:41
Оценка
История захватила настолько, что захотелось прочитать литературную первооснову сценария. Хотя — уж не знаю, насколько это будет звучать воодушевляюще, а насколько как спойлер — больше всего напоминает гоголевские "Записки сумасшедшего". При том, что до самого последнего кадра мы так и не сможем наверняка сказать, кто же тут псих: ГГ, его коллеги или все вместе, просто с разными диагнозами.

Скажем, некоторые изъяны окружающего пространства (моргает лампочка на кухне, виляет колесо у тележки) то ли заметны только ГГ, то ли беспокоят только его. Хотя есть и более явные "звоночки": детский рисунок, стоящий на столе коллеги, ГГ оценивает с точки зрения здравого смысла — какой нормальный человек станет так делать?

Обстановка, настроение и характер происходящего на новом рабочем месте ГГ с характерным названием Authority, Inc. очень напоминают один из главных сериальных хитов того же 2022-го, "Разделение/Severance": загадочно-гнетущее здание, куча народу, занятого непонятно чем, офисные ритуалы, смысл которых неясен или попросту отсутствует. Похожи и неторопливая манера съемки/монтажа, и редкое "подкрашивание" картинки музыкой.

Проще всего объявить фильм очередным протестом против бессмысленного офисного рабства, особенно если вам попадался хотя бы одно кино, восхваляющее эту невнятную возню. Куда интереснее рассмотреть его несколько шире, как конфликт между восприятием действительности между разными людьми. Даже если кто-то в этом условном или же явном противостоянии в самом деле не совсем в себе.

У Джона Хэмма (или его агента) удивительное чутье на далеко не проходные Б-шки: недавно только попался весьма недурственный "Мэгги Мур(ы)", теперь вот эта работа. При том, что и рейтинги у фильмов средние, 6-6,5. Но определенно стоит изучить, что он там еще наиграл за последнее время.

https://t.me/KinoPavloRama — Не смотрел, но осуждаю!
1 сентября 2023, 13:41 Ответить
Киноафиша.инфо 1 сентября 2023, 19:12
в ответ на сообщение Павел Цапюк от 1 сентября 2023, 13:41
Спасибо за подробный отзыв!
1 сентября 2023, 19:12 Ответить
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