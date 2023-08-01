Депп против Хёрд: вердикт, 2022

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Депп против Хёрд: вердикт
Depp VS Heard: The Verdict
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2022 / Великобритания
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Жанр:
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Продолжительность
44 минуты
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
1 августа 2023
Премьера в мире
1 августа 2023
Возраст
18+
Режиссер
Люси Сиара Маккатчен
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Онлайн-кинотеатр Okko выпустит три документальных фильма о Джонни Деппе
В лентах освещена как творческая деятельность звезды, так и его скандальный суд с Эмбер Херд.
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1 августа 2023 16:06
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