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Лицом к лицу, 2023

2023
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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 3 августа 2023
Премьера в мире 3 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Малик Неджер
В ролях
Абдулазиз Альшехри
Мохаммад Аль Касс
Адель Радван
Зияд Аламри
Ида Алькусай
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лицом к лицу 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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