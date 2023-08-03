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Скоро в прокате "Свадебная резня"
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Лицом к лицу
Ras Bras
Лицом к лицу, 2023
2023
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Жанр:
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о выходе в прокат
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Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
3 августа 2023
Премьера в мире
3 августа 2023
Возраст
18+
Режиссер
Малик Неджер
В ролях
Абдулазиз Альшехри
Мохаммад Аль Касс
Адель Радван
Зияд Аламри
Ида Алькусай
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Кадры из фильма
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