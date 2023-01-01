В конце пути, 2021

Пауло живет в малонаселенной исландской деревушке. Как и все остальные, он пребывает в ожидании катаклизма, который всего через несколько дней должен уничтожить все живое на планете. Пауло — португалец, но, кажется, не переживает, что уже не успеет увидеться с родственниками. Вместо того, чтобы искать способ добраться до родных мест, он пытается наладить отношения со всеми, кого встречает на пути: от испуганной матери-одиночки до смирившегося со своей судьбой трактирщика. Пауло медленно перемещается от персонажа к персонажу, наслаждается пейзажами сельской местности и наблюдает за тем, как океанские волны разбиваются о скалистый берег. До конца света остались считанные часы.