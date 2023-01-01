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Everything in the End

В конце пути, 2021

2021 / Исландия / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Пауло живет в малонаселенной исландской деревушке. Как и все остальные, он пребывает в ожидании катаклизма, который всего через несколько дней должен уничтожить все живое на планете. Пауло — португалец, но, кажется, не переживает, что уже не успеет увидеться с родственниками. Вместо того, чтобы искать способ добраться до родных мест, он пытается наладить отношения со всеми, кого встречает на пути: от испуганной матери-одиночки до смирившегося со своей судьбой трактирщика. Пауло медленно перемещается от персонажа к персонажу, наслаждается пейзажами сельской местности и наблюдает за тем, как океанские волны разбиваются о скалистый берег. До конца света остались считанные часы.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Милисса Фицсиммонс
В ролях
Hugo de Sousa
Bergdis Julia Johannsdottir
Lilja Þórisdóttir
Йои Йоханнссон
Elizabeth Austin
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В конце пути 2 постера
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