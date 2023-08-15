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Yi qi

Эпицентр бури, 2023

2023 / Тайвань
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Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 15 августа 2023
Премьера в мире 15 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Лин Чуньян
В ролях
Эдисон Ван
Цзэн Цзиньхуа
Саймон Сюэ
Chloe Xiang
Юнг Чэн Чанг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эпицентр бури 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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