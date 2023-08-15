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Эпицентр бури
Yi qi
Эпицентр бури, 2023
2023 / Тайвань
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Жанр:
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Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
15 августа 2023
Премьера в мире
15 августа 2023
Возраст
18+
Режиссер
Лин Чуньян
В ролях
Эдисон Ван
Цзэн Цзиньхуа
Саймон Сюэ
Chloe Xiang
Юнг Чэн Чанг
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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