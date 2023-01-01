Русский путь, 2022

Фильм Алексея Гусева «Русский путь» рассказывает о великом подвиге отечественных ученых-полярников, которые под руководством астронома и геодезиста Александра Васильева отправились в большое путешествие, чтобы провести измерения на архипелаге Шпицберген, которые позволили установить точную форму планеты. «Русский путь» состоит из документальных кадров, уникальных архивных материалов и игровых сцен с участием Андрея Мерзликина, Андрея Некрасова и Сергея Барковского. Реконструкция реальных фактов помогает не только рассказать о прошлом, но и поставить вопросы о настоящем далеких северных земель.