Киноафиша Фильмы Роки и Рани. История любви Роки и Рани. История любви, 2023: актеры и роли

Роки и Рани. История любви, 2023: актеры и роли

Режиссер
Каран Джохар Каран Джохар Karan Johar
В ролях
Ранвир Сингх Ранвир Сингх Ranvir Singh Алиа Бхатт Алиа Бхатт Alia Bhatt Дхармендра Дхармендра Dharmendra Варун Дхаван Варун Дхаван Varun Dhawan Анания Пандей Анания Пандей Ananya Panday Шабана Азми Shabana Azmi Ронит Рой Ronit Roy Амир Башир Aamir Bashir
