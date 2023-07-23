Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Баба Яга спасает мир"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Роки и Рани. История любви
Отзывы о фильме «Роки и Рани. История любви»
Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
Роки и Рани. История любви
2023 / Индия
Смотреть трейлер
мало голосов
Оцените
1
голос
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Роки и Рани. История любви»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
448gleb
23 июля 2023, 09:09
Оценка
Это лучший самозарядный
23 июля 2023, 09:09
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
23 июля 2023, 12:28
в ответ на сообщение
448gleb от 23 июля 2023, 09:09
Добрый день! Спасибо за отзыв!
23 июля 2023, 12:28
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Астрал. Женщина в черном
11 комментариев
Барби
83 комментария
Назад к динозаврам
10 комментариев
Красивый мальчик
2 комментария
Мастер и Маргарита
3 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Просто супер
Отзывы
2022, Норвегия, анимация, семейный
Хвостатые пришельцы
Отзывы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Related video
Жену Кемаля из «Черной любви» ненавидит каждая турчанка: раньше не бросалось в глаза
Август 2023 заставит Дев отказаться от важного: для них это неприемлемо
Победительница шоу «Ты — супермодель» шокировала народ: вы тоже будете ошарашены
Вот каким вырос скрытный сын Пускепалиса: пошел по пути отца
Пытки людей и не только: от правды о съемках «Битвы экстрасенсов» оторопь берет
«Без комплексов»: как молодой Боярский развлекался с пенсионерками
Кучерявая сердцеедка: дочь звезды «Ищейки» уже играет в кино, а вы видели и не знали
Картина маслом: Колобков из «Солдат» снялся в сомнительной рекламе
Блондинка в розовом: помолодевшая Орбакайте предстала в образе Барби
Асмус выставила в Сеть провокационное фото, которым гордится: понравилось не всем
У капитана Немигайло из «Сыщиков» есть внучка, о которой мало кто знает: вот что с ней не так
Цекало подбил на авантюру: участие в этой рекламе — пятно на репутации Лолиты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail