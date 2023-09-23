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Poster of Pet Sematary: Bloodlines
4.8
Pet Sematary: Bloodlines - Trailer
Kinoafisha Films Pet Sematary: Bloodlines
4.8

Pet Sematary: Bloodlines

, 2023
Pet Sematary: Bloodlines
USA / Fantasy, Horror / 18+
Trailers
Poster of Pet Sematary: Bloodlines
4.8
Pet Sematary: Bloodlines - Trailer
Pet Sematary: Bloodlines  Trailer

Synopsis

Prequel to the 2019 remake.

Cast

Henry Thomas
Henry Thomas
Dan Crandall
Samantha Mathis
Kathy Crandall
Pam Grier
Pam Grier
Marjorie Washburn
Jackson White
Jackson White
Judson
Vincent Leclerc
Vincent Leclerc
David Duchovny
David Duchovny
Bill Baterman
Natalie Alyn Lind
Natalie Alyn Lind
Norma
Forrest Goodluck
Forrest Goodluck
Manny
Isabella LaBlanc
Donna
Jack Mulhern
Timmy Baterman
Christian Jadah
Sheriff Anderson
Director Lindsey Beer
Writer Jeff Buhler, Stephen King, Lindsey Beer
Composer Brandon Roberts
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2023
Online premiere 23 September 2023
World premiere 23 September 2023
Budget $20,000,000
Production Di Bonaventura Pictures, Paramount Pictures, Paramount Players
Also known as
Pet Sematary: Bloodlines, Cementerio de animales: El origen, Cementerio viviente: Los orígenes, Cemitério Maldito: A Origem, Cimitero Vivente - Le origini, Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines, Hayvan Mezarlığı: Kan Bağı, O Cemitério Maldito: Como Tudo Começou, Ondskabens kirkegård: Begyndelsen, Simetierre : Aux origines du mal, Simetierre: Aux Origines du Mal, Smętarz dla zwierzaków. Początki, Uinu, uinu lemmikkini: Verilinjat, Гробље Кућних Љубимаца: Крвне лозе, Кладбище домашних животных: Кровные узы, Кладовище домашніх тварин: Криваві сліди, ペット・セメタリー：ブラッドライン, 宠物坟场2, 新宠物公墓2, 新宠物坟场2, 禁入墳場：血繼, Groblje kućnih ljubimaca: Rodovnici, Simetierre - Aux origines du mal, Simetierre Aux origines du mal, Simetierre, Aux origines du mal, قبرستان حیوانات خانگی: دودمان, ペット・セメタリー：ブラッドラインズ, Кладовище домашніх тварин: Кровні узи, Pet Sematary 2: Bloodlines, בית קברות לחיות: ההתחלה, قبرستان حیوانات خانگی: اصل و نسب, ペット・セメタリー

Film rating

4.8
Rate 15 votes
4.6 IMDb

Film Trailers

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Pet Sematary: Bloodlines - Trailer
Pet Sematary: Bloodlines Trailer
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Quotes

[after Marjorie shows up to a meeting looking rough]
Dan Crandall Marjorie. What... oh, my... what happened?
[Marjorie sits down]
Marjorie Washburn I killed Baterman's fucking dog. Now we gotta get Timmy.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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