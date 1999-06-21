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Натали Элин Линд
Natalie Alyn Lind
Киноафиша
Персоны
Натали Элин Линд
Натали Элин Линд
Natalie Alyn Lind
Дата рождения
21 июня 1999
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Торонто, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
9.1
Ранчо Даттонов
(2026)
7.9
Я — зомби
(2015)
7.9
Голдберги
(2013)
Фильмография Натали Элин Линд
9.1
Ранчо Даттонов
драма, вестерн
2026, США
6.1
Парни с тату. Прямо в сердце
Marked Men
мелодрама
2024, США
Смотреть трейлер
4.8
Кладбище домашних животных: Родословные
Pet Sematary: Bloodlines
фэнтези, ужасы
2023, США
Смотреть трейлер
6.7
Бескрайнее небо
драма, криминал, триллер
2020, США
7.1
Расскажи мне сказку
драма, триллер
2018, США
7.9
Я — зомби
драма, криминал, ужасы
2015, США
7.9
Голдберги
комедия, семейный
2013, США
5.7
Ба-бах!
Kaboom
комедия, фантастика
2010, США / Франция
Смотреть трейлер
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Новости о Натали Элин Линд
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