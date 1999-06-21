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Натали Элин Линд
Натали Элин Линд Natalie Alyn Lind
Киноафиша Персоны Натали Элин Линд

Натали Элин Линд

Natalie Alyn Lind

Дата рождения
21 июня 1999
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Торонто, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Ранчо Даттонов 9.1
Ранчо Даттонов (2026)
Я — зомби 7.9
Я — зомби (2015)
Голдберги 7.9
Голдберги (2013)

Фильмография Натали Элин Линд

Ранчо Даттонов 9.1
Ранчо Даттонов
драма, вестерн 2026, США
Парни с тату. Прямо в сердце 6.1
Парни с тату. Прямо в сердце Marked Men
мелодрама 2024, США
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Кладбище домашних животных: Родословные 4.8
Кладбище домашних животных: Родословные Pet Sematary: Bloodlines
фэнтези, ужасы 2023, США
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Бескрайнее небо 6.7
Бескрайнее небо
драма, криминал, триллер 2020, США
Расскажи мне сказку 7.1
Расскажи мне сказку
драма, триллер 2018, США
Я — зомби 7.9
Я — зомби
драма, криминал, ужасы 2015, США
Голдберги 7.9
Голдберги
комедия, семейный 2013, США
Ба-бах! 5.7
Ба-бах! Kaboom
комедия, фантастика 2010, США / Франция
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Новости о Натали Элин Линд
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