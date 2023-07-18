Netflix выпустил трейлер семейного мультфильма «Царь обезьян» по мотивам китайского романа

Стрим-сервис Netflix поделился трейлером семейного мультфильма «Царь обезьян», основанного на классическом китайском романе «Путешествие за Запад».

В центе сюжета — амбициозная Обезьяна, мечтающая прославиться на весь мир и стать равной бессмертным богам. Обзаведясь магическим боевым посохом, герой отправляется в эпическое путешествие, чтобы победить сотню демонов, тем самым обратив на себя внимание небесных сил. Бродя по миру в поисках достойных противников, Обезьяна сталкивается с могущественным Царем драконов, стремящимся уничтожить нахального примата, а также знакомится с девочкой Лин, которая помогает герою побороть его злейшего врага — собственное раздутое эго.

Постановщиком выступает Энтони Стакки, работавший над известными лентами «Сезон охоты» и «Семейка монстров», последняя из которых была удостоена номинации на премию «Оскар». По словам режиссера, зрители не увидят типичную голливудскую историю о становлении героя:

«Для всех нас было важно, чтобы главный герой не попал под влияние западных представлений о сюжетной структуре, согласно которой он обязательно должен осознать свои ошибки и к концу фильма превратиться в типичного хорошего парня со сверхспособностями».

Премьера «Царя обезьян» состоится на Netflix 18 августа.