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Мечта, 2023

2023 / Южная Корея
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Получив дисциплинарное взыскание, футболист Юн Хон-дэ становится тренером команды бездомных.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 25 июля 2023
Премьера в мире 25 июля 2023
Возраст 18+
Режиссер
Ли Бен-хон
Ли Бен-хон
В ролях
Пак Со-джун
Пак Со-джун
Ко Чхан-сок
Ко Чхан-сок
Ли Джи-ын
Чон Сын-гиль
Ли Хён-у
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мечта 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Вызов
Вызов
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Переводчик
Переводчик
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