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Deurim
Мечта, 2023
2023 / Южная Корея
Трейлер
6.8
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Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
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О фильме
Получив дисциплинарное взыскание, футболист Юн Хон-дэ становится тренером команды бездомных.
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6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
25 июля 2023
Премьера в мире
25 июля 2023
Возраст
18+
Режиссер
Ли Бен-хон
В ролях
Пак Со-джун
Ко Чхан-сок
Ли Джи-ын
Чон Сын-гиль
Ли Хён-у
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Рецензия
Отзывы
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