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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Ли Джи-хён
Lee Ji-hyeon
Киноафиша
Персоны
Ли Джи-хён
Ли Джи-хён
Lee Ji-hyeon
Дата рождения
30 сентября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Мой идеальный незнакомец
(2023)
7.7
Бар на колесах
(2020)
7.5
Прекрасный мир
(2019)
Фильмография Ли Джи-хён
Мисс Бабуля
комедия, музыка, мелодрама, дорама
2024, Южная Корея
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Возлюби врага своего
драма, мелодрама
2024, Южная Корея
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.3
Чудо-братья
драма, детектив, дорама
2023, Южная Корея
7.9
Мой идеальный незнакомец
драма, мелодрама, дорама
2023, Южная Корея
6
Мечта
Deurim
комедия, драма, спорт
2023, Южная Корея
Смотреть трейлер
6.6
Тайная жизнь животных: Пернатые приключения
KATURI the Movie: The Big City Adventure
анимация
2022, Южная Корея
Смотреть трейлер
7.2
Она никогда не узнает
драма, комедия, мелодрама, дорама
2021, Южная Корея
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.7
Бар на колесах
драма, фэнтези, дорама
2020, Южная Корея
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