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Ли Джи-хён Lee Ji-hyeon
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Ли Джи-хён

Lee Ji-hyeon

Дата рождения
30 сентября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Мой идеальный незнакомец 7.9
Мой идеальный незнакомец (2023)
Бар на колесах 7.7
Бар на колесах (2020)
Прекрасный мир 7.5
Прекрасный мир (2019)

Фильмография Ли Джи-хён

Мисс Бабуля
Мисс Бабуля
комедия, музыка, мелодрама, дорама 2024, Южная Корея
Возлюби врага своего
Возлюби врага своего
драма, мелодрама 2024, Южная Корея
Чудо-братья 7.3
Чудо-братья
драма, детектив, дорама 2023, Южная Корея
Мой идеальный незнакомец 7.9
Мой идеальный незнакомец
драма, мелодрама, дорама 2023, Южная Корея
Мечта 6
Мечта Deurim
комедия, драма, спорт 2023, Южная Корея
Смотреть трейлер
Тайная жизнь животных: Пернатые приключения 6.6
Тайная жизнь животных: Пернатые приключения KATURI the Movie: The Big City Adventure
анимация 2022, Южная Корея
Смотреть трейлер
Она никогда не узнает 7.2
Она никогда не узнает
драма, комедия, мелодрама, дорама 2021, Южная Корея
Бар на колесах 7.7
Бар на колесах
драма, фэнтези, дорама 2020, Южная Корея
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