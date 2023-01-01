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Падмини
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Падмини, 2023

2023 / Индия
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О фильме

Главный герой стоически переносит стыд за то, что жена бросила его ради другого в день их свадьбы.

Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Сенна Хегде
В ролях
Кунчакко Бобан
Апарна Баламурали
Althaf Salim
Ананд Манмадхан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Падмини 1 постер
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Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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