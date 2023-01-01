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Падмини
Padmini
Падмини, 2023
2023 / Индия
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Жанр:
комедия
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О фильме
Главный герой стоически переносит стыд за то, что жена бросила его ради другого в день их свадьбы.
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Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Сенна Хегде
В ролях
Кунчакко Бобан
Апарна Баламурали
Althaf Salim
Ананд Манмадхан
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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