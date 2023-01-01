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Скоро в прокате "Кукла. Реинкарнация зла"
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С человеком и о человеке
Muzem i s muzem
С человеком и о человеке, 2023
2023 / Чехия
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Жанр:
комедия
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Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Ванда Хубнерова
В ролях
Житка Седлакова
Радим Визвари
Томаш Петрик
Виера Павликова
Петра Мартинкова
Все актеры и съемочная группа
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2023, Россия, драма
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