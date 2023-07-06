Любой проблема шешемiз, 2023

Отзывы о фильме
Raiana Zuftarova 31 июля 2023, 19:15
Кино март арман кино залында тағы берілсінші
User 23 июля 2023, 21:38
Фильм хороший
История 4 героев у которых обнаружена смертельная болезнь, срок у действующих персонажей две недели. Осознав всю безысходность ситуации 4 персонажа понимают, что за всю жизнь не сделали ничего полезного, ведь один из них работник дорожной полиции постоянно берущий взятки, второй нечистый на руку риэлтор, третий грабитель, а девушка коллектор. Главные персонажи решают использовать оставшееся время для совершения праведных поступков, но делают это по мере своих привычек. Черная комедия с оригинальным сюжетом
|6 июля 2023
|Казахстан