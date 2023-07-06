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Любой проблема шешемiз

, 2023
Казахстан / комедия / 18+

О фильме

История 4 героев у которых обнаружена смертельная болезнь, срок у действующих персонажей две недели. Осознав всю безысходность ситуации 4 персонажа понимают, что за всю жизнь не сделали ничего полезного, ведь один из них работник дорожной полиции постоянно берущий взятки, второй нечистый на руку риэлтор, третий грабитель, а девушка коллектор. Главные персонажи решают использовать оставшееся время для совершения праведных поступков, но делают это по мере своих привычек. Черная комедия с оригинальным сюжетом

В ролях

Рустем Жаныаманов
Анара Батырхан
Рамазан Амантай
Рахилям Машурова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 6 июля 2023
Дата выхода
6 июля 2023 Казахстан

Где посмотреть фильм

ИВИ

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 1 августа 2023
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Любой проблема шешемiз - смотреть в онлайн-кинотеатре

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