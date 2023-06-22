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Мой отец - герой
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Benim Babam Bir Kahraman

Мой отец - герой, 2023

2023 / Турция
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Год выпуска 2023
Премьера в мире 22 июня 2023
Постер фильма Мой отец - герой 1 постер
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
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