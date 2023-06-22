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Скоро в прокате "Пантафа – пожирательница душ"
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Мой отец - герой
Benim Babam Bir Kahraman
Мой отец - герой, 2023
2023 / Турция
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Жанр:
драма
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Год выпуска
2023
Премьера в мире
22 июня 2023
1 постер
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