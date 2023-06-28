Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Как собрать самолет
Киноафиша Фильмы Как собрать самолет

Как собрать самолет

, 2019
Exceptional transportation: planes on the road
Франция / документальный / 18+
Постер фильма Как собрать самолет

О фильме

Вы задумывались о том, как собрать самолет? Этот фильм расскажет об удивительных процессах, скрытых от глаз обывателей. На сборочную площадку Airbus под Тулузой фрагменты самолетов прибывают из четырех уголков Европы по воздуху, дороге или воде на специальной технике. Перевозка XXL грузов и сбор самолета из деталей требуют сложных технологий и высочайшего профессионализма. Этот фильм покажет высочайший уровень технологического мастерства и расскажет о невероятных технологиях, используемых для его достижения.

В ролях

Лесли Клак
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2019

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Обновлено 28 июня 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Маринад «4 стакана» для ленивых хозяек: в конце августа закрываю перец только так — зимой банки исчезают первыми
Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше