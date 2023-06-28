Как собрать самолет, 2019

Вы задумывались о том, как собрать самолет? Этот фильм расскажет об удивительных процессах, скрытых от глаз обывателей. На сборочную площадку Airbus под Тулузой фрагменты самолетов прибывают из четырех уголков Европы по воздуху, дороге или воде на специальной технике. Перевозка XXL грузов и сбор самолета из деталей требуют сложных технологий и высочайшего профессионализма. Этот фильм покажет высочайший уровень технологического мастерства и расскажет о невероятных технологиях, используемых для его достижения.