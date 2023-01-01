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Как собрать самолет Как собрать самолет
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Exceptional transportation: planes on the road

Как собрать самолет, 2019

2019 / Франция
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О фильме

Вы задумывались о том, как собрать самолет? Этот фильм расскажет об удивительных процессах, скрытых от глаз обывателей. На сборочную площадку Airbus под Тулузой фрагменты самолетов прибывают из четырех уголков Европы по воздуху, дороге или воде на специальной технике. Перевозка XXL грузов и сбор самолета из деталей требуют сложных технологий и высочайшего профессионализма. Этот фильм покажет высочайший уровень технологического мастерства и расскажет о невероятных технологиях, используемых для его достижения.

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Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Режиссер
Соня Руспини
В ролях
Лесли Клак
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Как собрать самолет 1 постер
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Как собрать самолет смотреть онлайн

Как собрать самолет
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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