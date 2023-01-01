Меконг - мать рек, 2015

Река Меконг проходит более 5000 км и пересекает 6 стран: Китай, Бирму, Лаос, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам, где она заканчивается своей знаменитой дельтой. На протяжении сотен лет она обеспечивала жильем, продовольствием и всеми видами природных ресурсов более 60 миллионов человек, которые жили в гармонии с великодушной матерью всех рек. Однако при быстром росте, который наблюдается в Юго-Восточной Азии, о чем свидетельствует постоянно растущее строительство и проекты экономического развития, на карту поставлено хрупкое равновесие общин, живущих в водах Меконг и за ее пределами.