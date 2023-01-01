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Меконг - мать рек Меконг - мать рек
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Mekong, mother of all rivers

Меконг - мать рек, 2015

2015 / Франция
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О фильме

Река Меконг проходит более 5000 км и пересекает 6 стран: Китай, Бирму, Лаос, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам, где она заканчивается своей знаменитой дельтой. На протяжении сотен лет она обеспечивала жильем, продовольствием и всеми видами природных ресурсов более 60 миллионов человек, которые жили в гармонии с великодушной матерью всех рек. Однако при быстром росте, который наблюдается в Юго-Восточной Азии, о чем свидетельствует постоянно растущее строительство и проекты экономического развития, на карту поставлено хрупкое равновесие общин, живущих в водах Меконг и за ее пределами.

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Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 18+
Режиссер
Пьер Мейнадье
В ролях
Хаи Лан
Нанг Леинг
Нам Ом
Все актеры и съемочная группа
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Меконг - мать рек
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Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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