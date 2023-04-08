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Yung libro sa napanood ko
3.5
Yung libro sa napanood ko
, 2023
Yung libro sa napanood ko
Филиппины / драма / 18+
О фильме
Расписание
Постеры
Места съёмок
3.5
В ролях
Бела Падилья
Lisa
Yoo Min-gon
Gun Hoo
Лорна Толентино
Mary
Бобой Гаровильо
Pio
Raul Montesa
Doctor
Tex Ordoñez
OFW
Hasna Cabral
Tanya
Suya Lee
Sang Weon
Sandra Jung
Omma
Boy Abunda
Tito Boy
Сценарист
Бела Падилья
Композитор
Kean Cipriano
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Филиппины
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
8 апреля 2023
Дата выхода
29 июня 2023
ОАЭ
18TC
8 апреля 2023
Филиппины
PG
Сборы в мире
$529
Производство
Viva Films, Whiskey Marmalade
Другие названия
Yung libro sa napanood ko
Еще
Рейтинг фильма
3.5
Оцените
10
голосов
4.5
IMDb
Обновлено 26 июня 2023
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