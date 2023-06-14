Бэмби, 2023

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Бэмби
Бэмби
Bambi
США / семейный, анимация, драма / 18+
О мультфильме
Расписание
Новости
Факты
Режиссер
Сара Полли
Сценарист
Мика Фитцерман-Блю
,
Линдси Бир
,
Женева Робертсон-Дуорет
,
Ноа Харпстер
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
США
Производство
Depth of Field, Walt Disney Pictures, Walt Disney Studios
Другие названия
Bambi, Untitled Disney Live Action Project 2023
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Место в рейтинге
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Обновлено 30 июля 2026
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Новости о мультфильме
14 июня 2023 14:49
Сара Полли договаривается о режиссерском кресле игрового ремейка «Бемби»
Студия Disney готовит музыкальную киноверсию с песнями в стиле кантри.
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