Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гардемарины 1787. Война"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Нефариус
Отзывы о фильме «Нефариус»
Nefarious
Нефариус
2023 / США
Смотреть трейлер
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Билеты от 120 ₽
Билеты от 120 ₽
В избранное
Уже в избранном
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Отзывы о фильме «Нефариус»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
lyudmila.denisowa2012
12 ноября 2023, 13:33
Оценка
Не ждите от фильма чего-то особенного. Весь фильм построен на диалоге двух главных героев. Всё.
Никакого «вау» эффекта нет. Трейлер показался намного интереснее, чем сам фильм.
12 ноября 2023, 13:33
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
12 ноября 2023, 19:33
в ответ на сообщение
lyudmila.denisowa2012 от 12 ноября 2023, 13:33
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
12 ноября 2023, 19:33
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Три тысячи лет желаний
19 комментариев
Супермозг
1 комментарий
Синий Жук
17 комментариев
Праздники
28 комментариев
Подземелья и драконы: Честь среди воров
12 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Крылатая история
Отзывы
2023, Канада / Германия, анимация
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Одержимые злом
Отзывы
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Related video
За гения сойти несложно: вот какие фразы говорят только очень умные люди
Не снимается и не будет: Балуев принял неожиданное решение по карьере
Эти стрижки молодят не хуже, чем косметологи: идут дамам с любой формой лица
Эта фраза прославила «Неуловимых»: ее добавили в сценарий в последний момент
Склочницы и сплетницы: женщины с этими именами все время ссорятся с близкими
Под защитой: на мужчин с этими именами не действуют любовные привороты
Россиянку в Европе вычисляют с первого взгляда: вот какая одежда ее выдает
Этот фильм в Союзе считали худшим и критики, и зрители: даже Ободзинский его не спас
Все ради дочери: Учитель и Пересильд воссоединились спустя год после расставания
В Союзе этот салат подавали в каждом санатории: полезнее надоевшего «Витаминного»
«Я снова молодая мама»: Бледанс полтора года скрывала от всех третьего сына
Никто не догадывался: главного мальчишку в советских фильмах играла известная актриса
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Никакого «вау» эффекта нет. Трейлер показался намного интереснее, чем сам фильм.
Авторизация по e-mail