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Нефариус Нефариус
Киноафиша Фильмы Нефариус Отзывы о фильме «Нефариус»
Nefarious Нефариус 2023 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Нефариус»

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lyudmila.denisowa2012 12 ноября 2023, 13:33
Оценка
Не ждите от фильма чего-то особенного. Весь фильм построен на диалоге двух главных героев. Всё.
Никакого «вау» эффекта нет. Трейлер показался намного интереснее, чем сам фильм.
12 ноября 2023, 13:33 Ответить
Киноафиша.инфо 12 ноября 2023, 19:33
в ответ на сообщение lyudmila.denisowa2012 от 12 ноября 2023, 13:33
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
12 ноября 2023, 19:33 Ответить
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