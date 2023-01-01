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Выпускной в киноцентре «Октябрь»
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Выпускной в киноцентре «Октябрь», 2023

2023 / Россия
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О фильме

КАРО приглашает всех желающих на главную вечеринку-выпускной 2023 в формате «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»! Прийти на мероприятие могут как выпускники, так и все, кто хочет весело провести вечер пятницы, встретиться с друзьями и обрести новые знакомства!

Зрителей ждет атмосфера, погружающая в волшебный мир кино. Свет софитов, и красная ковровая дорожка позволят почувствовать себя настоящей звездой, а уникальные фотозоны подарят незабываемые впечатления о вашем выпускном!

В нашей программе:

21:00 - Сбор гостей, приветственный фуршет с игристым, пресс-волл с красной ковровой дорожкой. Гостей встречает ведущий Илья Терновой и DJ Grossman.
22:00 – StandUP шоу от StandUP MSK
23:00 – Выступление популярных артистов XARISTA, K.KRASH и UNTONE CHERNOV на сцене 1 зала.
00:30 – Премьерный показ фильма "НеИдеальные роботы"
02:30 – Развлекательный квест от КЛАУСТРОФОБИЯ, дискотека, караоке и киномарафон в разных залах
04:00 – Встреча рассвета в самом сердце Москвы – на Новом Арбате.

Продолжительность 8 часов 0 минут
Год выпуска 2023
Постер фильма Выпускной в киноцентре «Октябрь» 1 постер
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