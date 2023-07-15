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Кукла. Реинкарнация зла
Отзывы о фильме «Кукла. Реинкарнация зла»
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Кукла. Реинкарнация зла
2023 / Таиланд
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6.7
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 7
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User
15 июля 2023, 16:01
Оценка
Это просто очень плохо сделанный фильм. Хотел пойти ночью на какую-нибудь банальную и тупую страшилку, а получил что-то еще более банальное и тупое, без моментов, которые бы испугали хоть раз. Все в этом фильме отвратительно: от сюжета до саундтрека
15 июля 2023, 16:01
0
0
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Киноафиша.инфо
15 июля 2023, 16:09
в ответ на сообщение
User от 15 июля 2023, 16:01
Добрый день! Спасибо за отзыв!
15 июля 2023, 16:09
0
0
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User
17 июля 2023, 21:11
Оценка
Скучно и не страшно 😌😌
17 июля 2023, 21:11
0
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bygone soul
19 июля 2023, 11:12
Оценка
несмотря на то, что у фильма много негативных отзывов, на самом деле он довольно таки неплохой. Ожидал, что это будет очередной скучный ужастик с банальными скримерами, однако жанр ужасов оказался тут вовсе не основной, скорее это детектив триллер с элементами хоррора. Очень приятно удивило хорошое нелинейное повествование, которое в последнее время встречается все реже, а когда и встречается, то не расскрывает персонажей и их мотивы, а просто добавляет сюжетных линии ради хронометража. СПОЙЛЕР: приятно было видеть как отец, вместо какого то сектанта предстает перед нами как просто обманутый человек, которым воспользовались, играя на его чувстве утраты.
из минусов можно отметить низкий бюджет (местами графика подводит), немного смазанную концовку с полу-хэппи эндом и азиатское происхождение фильма, из за чего некоторым зрителям бывает сложно отличить и запомнить персонажей.
19 июля 2023, 11:12
1
0
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Киноафиша.инфо
19 июля 2023, 19:00
в ответ на сообщение
bygone soul от 19 июля 2023, 11:12
Добрый вечер! Спасибо за подробный отзыв!
19 июля 2023, 19:00
0
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Ferensy
20 июля 2023, 00:24
Оценка
Фильм понравился, Возможно потому, что смотрел в кино. Сперва немного напрягся - так как были скриммеры, а за ними обычно прячут слабую историю. Но постепенно фильм разогнался именно по сюжету.
Понравился способ рассказа истории. Знаю, по временным веткам уже многие прыгали, но почему-то именно тут мне показалось это уместно.
После событий конца фильма, ждал сцену после титров, в которой следователи должны были выяснять картину преступления.
Спойлерить не буду, но если вдуматься прям жуткая концовка. Тебе как бы и похоронить некого, и при этом с тобой другой человек. Не понимаю как себя в такой ситуации человек может повести... вряд ли так, как это нам показали в конце.
20 июля 2023, 00:24
0
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Ferensy
20 июля 2023, 00:25
в ответ на сообщение
bygone soul от 19 июля 2023, 11:12
Оценка
Да, ветка с отцом прикольная. Если честно, ждал что и ветка его первого ребёнка ещё будет.
20 июля 2023, 00:25
0
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Киноафиша.инфо
20 июля 2023, 11:10
в ответ на сообщение
Ferensy от 20 июля 2023, 00:24
Добрый день! Спасибо что поделились мнением!
20 июля 2023, 11:10
0
0
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из минусов можно отметить низкий бюджет (местами графика подводит), немного смазанную концовку с полу-хэппи эндом и азиатское происхождение фильма, из за чего некоторым зрителям бывает сложно отличить и запомнить персонажей.
Понравился способ рассказа истории. Знаю, по временным веткам уже многие прыгали, но почему-то именно тут мне показалось это уместно.
После событий конца фильма, ждал сцену после титров, в которой следователи должны были выяснять картину преступления.
Спойлерить не буду, но если вдуматься прям жуткая концовка. Тебе как бы и похоронить некого, и при этом с тобой другой человек. Не понимаю как себя в такой ситуации человек может повести... вряд ли так, как это нам показали в конце.
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