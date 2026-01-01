Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Воскрешение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Границы безумия Награды и номинации фильма Границы безумия

Награды и номинации фильма Границы безумия 2022

Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2022 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2022
Лучший фильм
Победитель
Первый конкурс полнометражных фильмов
Номинант
 Первый конкурс полнометражных фильмов
Номинант
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше