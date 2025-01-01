ТНТ подготовил одну из самых неожиданных комедий года: особенно понравится фанатам Лагашкина

Японский и китайский «Доктора Хаусы» лечат так, что западный Грегори бы удивился — ловите 2 крутых хита на вечер

Потребуется 26 часов, но можно и быстрее: как смотреть «Истребителя демонов», чтобы понять «Бесконечную крепость»

ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название

Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне

Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа

Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)

Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет

Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест)

100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список