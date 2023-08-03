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Хвостатые пришельцы Хвостатые пришельцы
Киноафиша Фильмы Хвостатые пришельцы Отзывы о фильме «Хвостатые пришельцы»
Space Pups Хвостатые пришельцы 2023 / США
8.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Хвостатые пришельцы»

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sterkhova.swet 3 августа 2023, 09:52
Оценка
Фильм "Хвостатые пришельцы" был выбран, потому что это семейное кино. При просмотре трейлера увидела, что это не просто мультфильм для детей

Фильм о том, как при крушении корабля пришельцы приземляются на землю и с помощью новых друзей ищут осколки их летательного аппарата, не обходится и без "злодея", который мешает им.

Понравился актерский состав, тем, что все новые актеры (и даже если кажется, что главный герой очень похож на Невилла из Гарри Поттера, то это только кажется).

В фильме понравилась, как показали семью героев. Видно, что они все друг друга очень любят и уважают.

Иногда даже такое ощущение, что ты в игре, где нужно собирать предметы.

В целом, фильм для зрителей дошкольного и школьного возраста, но и взрослым есть что подчерпнуть из него.

Ходили в кинотеатр в ТРК "Столица". Кинотеатр большой, много места, сидения удобные.
3 августа 2023, 09:52 Ответить
Киноафиша.инфо 3 августа 2023, 11:35
в ответ на сообщение sterkhova.swet от 3 августа 2023, 09:52
Добрый день! Спасибо за отзыв!
3 августа 2023, 11:35 Ответить
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Переводчик
Переводчик
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