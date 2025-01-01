Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Взрослые Взрослые, 2023: актеры и роли

Взрослые, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дастин Гай Дефа Dustin Guy Defa
В ролях
Майкл Сера Майкл Сера Michael Cera Ханна Гросс Ханна Гросс Hannah Gross София Лиллис София Лиллис Sophia Lillis Wavyy Jonez Ануп Десаи Anoop Desai
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
В какой серии «Бригады» умирает мама Саши Белого? Этот момент меняет все
«Вор должен сидеть в тюрьме» — в книге Жеглов так не говорил: кто и зачем переписал его монолог в кино
Соскучились по Юре Борисову? В новом фильме у него главная роль, для которой пришлось «отрастить волосы» (фото)
Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»
«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше