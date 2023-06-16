Признания доброй самаритянки, 2023

Пенни Лейн, одна из самых талантливых молодых документалистов, известна юмором в подходе к материалу: зрители Beat Film Festival могли видеть ее недавнюю работу «Во славу тьмы?» об американских сатанистах-трикстерах. Так вот, после общения с поклонниками Люцифера Пенни решила пожертвовать свою почку чужому человеку и заодно снять об этом фильм. В процессе у нее возникло много вопросов, от серьезных до смешных. Как такое чудо медицины вообще возможно? Что склоняет людей к тому, чтобы стать донорами органов? Этично ли донору знакомиться с реципиентом? А что, если мою почку получит какой-то неприятный тип, к примеру, поклонник Дональда Трампа? В поисках ответов Лейн лавирует между собственными размышлениями, научпоп-интервью со светилами трансплантологии и зачастую комическими эпизодами из будней донорской системы (тут и появится фанат Трампа) и по итогу выруливает от чисто медицинской тематики к более широкой мысли — почему люди вообще совершают добрые поступки ради незнакомцев. Все это подано лихо, остроумно и без капли морализаторства, хотя трогательный финал все же подталкивает к выводу — немного бескорыстной доброты этому миру точно не помешает