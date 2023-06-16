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Признания доброй самаритянки
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Confessions of a Good Samaritan

Признания доброй самаритянки, 2023

2023 / США
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О фильме

Пенни Лейн, одна из самых талантливых молодых документалистов, известна юмором в подходе к материалу: зрители Beat Film Festival могли видеть ее недавнюю работу «Во славу тьмы?» об американских сатанистах-трикстерах. Так вот, после общения с поклонниками Люцифера Пенни решила пожертвовать свою почку чужому человеку и заодно снять об этом фильм. В процессе у нее возникло много вопросов, от серьезных до смешных. Как такое чудо медицины вообще возможно? Что склоняет людей к тому, чтобы стать донорами органов? Этично ли донору знакомиться с реципиентом? А что, если мою почку получит какой-то неприятный тип, к примеру, поклонник Дональда Трампа? В поисках ответов Лейн лавирует между собственными размышлениями, научпоп-интервью со светилами трансплантологии и зачастую комическими эпизодами из будней донорской системы (тут и появится фанат Трампа) и по итогу выруливает от чисто медицинской тематики к более широкой мысли — почему люди вообще совершают добрые поступки ради незнакомцев. Все это подано лихо, остроумно и без капли морализаторства, хотя трогательный финал все же подталкивает к выводу — немного бескорыстной доброты этому миру точно не помешает

Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Пенни Лейн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Признания доброй самаритянки 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
20:00 от 550 ₽
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«Признания доброй самаритянки» в кинотеатрах

пт 16 сб 17 вс 18
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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