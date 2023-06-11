Кобра: Автопортрет уличного художника, 2022

Эдуардо Кобра — один из самых известных уличных художников планеты: его огромные яркие муралы можно увидеть в Лос-Анджелесе, Токио, Риме и, конечно, в Сан-Паулу, где он родился и живёт. Но его документальная автобиография — не прямолинейная история успеха. В фильм о самом себе, родившемся из размышлений бессонной ночью, Кобра оставил много воздуха и пространства: камера то стремительно облетает фасады с его работами, то подолгу застывает, разглядывая прохожих, вот художник разъезжает на велосипеде по улицам родного города, а вот дети разрисовывают под его руководством стену школы. Между этими урбанистическими зарисовками Кобра говорит о своих сложных отношениях с родителями и депрессии, мировой справедливости и правах животных — и его честность и идеализм не могут не вдохновлять.