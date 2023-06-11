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Кобра: Автопортрет уличного художника
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Kobra auto-retrato

Кобра: Автопортрет уличного художника, 2022

2022 / Бразилия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Эдуардо Кобра — один из самых известных уличных художников планеты: его огромные яркие муралы можно увидеть в Лос-Анджелесе, Токио, Риме и, конечно, в Сан-Паулу, где он родился и живёт. Но его документальная автобиография — не прямолинейная история успеха. В фильм о самом себе, родившемся из размышлений бессонной ночью, Кобра оставил много воздуха и пространства: камера то стремительно облетает фасады с его работами, то подолгу застывает, разглядывая прохожих, вот художник разъезжает на велосипеде по улицам родного города, а вот дети разрисовывают под его руководством стену школы. Между этими урбанистическими зарисовками Кобра говорит о своих сложных отношениях с родителями и депрессии, мировой справедливости и правах животных — и его честность и идеализм не могут не вдохновлять.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Лиина Чами
В ролях
Эдуардо Кобра
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кобра: Автопортрет уличного художника 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
18:30 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
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«Кобра: Автопортрет уличного художника» в кинотеатрах

вс 11 пн 12 ср 14
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