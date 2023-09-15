Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дозор Джунглей: Кругосветка Дозор Джунглей: Кругосветка
Киноафиша Фильмы Дозор Джунглей: Кругосветка Отзывы о мультфильме «Дозор Джунглей: Кругосветка»
Les As de la Jungle 2 Дозор Джунглей: Кругосветка 2023 / Франция
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Билеты от 130 ₽
Билеты от 130 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Отзывы о мультфильме «Дозор Джунглей: Кругосветка»

Вся информация о мультфильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
User 15 сентября 2023, 12:39
Оценка
АААААААА ТИГРОВЫЙ ВОИН.ОЗВУЧКА АНТОНА ШАСТУНА ПОЙДУУ АААА ДАААААААА УРАААААА
15 сентября 2023, 12:39 Ответить
Киноафиша.инфо 15 сентября 2023, 18:13
в ответ на сообщение User от 15 сентября 2023, 12:39
Скорее в кино!
15 сентября 2023, 18:13 Ответить
Киноафиша.инфо 15 сентября 2023, 18:14
в ответ на сообщение User от 15 сентября 2023, 12:39
Не забудьте поделиться мнением, после просмотра)
15 сентября 2023, 18:14 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна 35 комментариев
Звук свободы
Звук свободы 5 комментариев
Аватар 5 28 комментариев
Барби
Барби 124 комментария
Проклятие монахини 2
Проклятие монахини 2 6 комментариев
У людей так бывает
У людей так бывает 4 комментария
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Проклятое наследие
Проклятое наследие
2023, Франция / США, ужасы
Related video
Тест: на какого учителя из известных фильмов вы похожи?
Тест: кто вы из группы BTS?
Дети выросли непохожими на Ревву и его жену: вот как выглядят девочки
Сразу в нескольких странах запретили фильм «Барби»: странно, что в России не бьют тревогу
Немцы ненавидят сериал «Папины дочки»: удивитесь, но причина не в Арзамасовой
Так и не отмылась: Тихомирова из «Обратной стороны Луны» угодила в скандал 18+
Лобода в прошлом: немец из Rammstein переключился на самую ненавистную актрису России
«Утопила»: об этом жутком поступке Аллы Пугачевой стало известно только сейчас
Чудо природы: россияне обомлели, увидев возмужавшего внука Винокура
Женщины с этими именами обладают яркой энергетикой: притягивают одним взглядом
Опозорил при высшем руководстве: Гайдай неспроста годами ненавидел Рязанова
Все знают фильм с Харатьяном, а вот существование комедии «Сердца четырех» скрывали долгие годы
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше