Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Паразит Паразит, 2022: актеры и роли

Паразит, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Феликс Вискаррет Félix Viscarret
В ролях
Пако Леон Пако Леон Paco León Леонор Уотлинг Леонор Уотлинг Leonor Watling Алекс Брендемюль Алекс Брендемюль Alex Brendemühl Мария Романильос Мария Романильос María Romanillos Хуан Диего Ботто Хуан Диего Ботто Juan Diego Botto
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Соскучились по Юре Борисову? В новом фильме у него главная роль, для которой пришлось «отрастить волосы» (фото)
Почему героиню «Ликвидации» звали именно Норой? «Это из Ибсена», — намекнула она
«Вор должен сидеть в тюрьме» — в книге Жеглов так не говорил: кто и зачем переписал его монолог в кино
«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом
«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше