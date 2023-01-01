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Зелёная женщина Зелёная женщина
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The Green Woman

Зелёная женщина, 2022

2022 / Австралия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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О фильме

Ромми - писатель-алкоголик, чьи отношения находятся на грани распада. Он давно подозревает возлюбленную Мэри в измене, ведь она практически не появляется дома, всегда возвращается с работы далеко за полночь и специально дразнит его, намекая на свою близкую связь с боссом. Однажды, когда Мэри в очередной раз отказывается поужинать вместе с Ромми, он обнаруживает в собственной постели загадочную Зеленую Женщину. Поначалу ему нравится это неожиданное открытие, но вскоре Женщина начинает просить Ромми о странных и пугающих услугах: украсть антенну у соседей или вломиться в дом к незнакомцам за куском проводки. Ромми, заинтригованный таинственной незнакомкой, подчиняется и даже забывает о своих распадающихся отношениях…

3.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Сэмюэл МакДермотт
В ролях
Дин Киркрайт
Кристин Хасбэнд
Лорен Грегори
Скотт Найт
Элиз Бойл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зелёная женщина 2 постера
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Зелёная женщина
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Кадры из фильма Все кадры
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Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
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