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Постер фильма Зелёная женщина
3.4
Киноафиша Фильмы Зелёная женщина
3.4

Зелёная женщина

, 2022
The Green Woman
Австралия / драма, фантастика / 18+
Постер фильма Зелёная женщина
3.4

О фильме

Ромми - писатель-алкоголик, чьи отношения находятся на грани распада. Он давно подозревает возлюбленную Мэри в измене, ведь она практически не появляется дома, всегда возвращается с работы далеко за полночь и специально дразнит его, намекая на свою близкую связь с боссом. Однажды, когда Мэри в очередной раз отказывается поужинать вместе с Ромми, он обнаруживает в собственной постели загадочную Зеленую Женщину. Поначалу ему нравится это неожиданное открытие, но вскоре Женщина начинает просить Ромми о странных и пугающих услугах: украсть антенну у соседей или вломиться в дом к незнакомцам за куском проводки. Ромми, заинтригованный таинственной незнакомкой, подчиняется и даже забывает о своих распадающихся отношениях…

В ролях

Дин Киркрайт
Rommy
Кристин Хасбэнд
Зелёная женщина
Лорен Грегори
Mary
Скотт Найт
Sergeant Fischer
Элиз Бойл
Girl
Declan Cole-Flynn
Ben
Glen Cook
Pedestrian
Oliver Midson
Boy
Daniel Bucknell
Mel
Francesco Di Tacchio
Lloyd
Режиссер Сэмюэл МакДермотт
Сценарист Сэмюэл МакДермотт
Композитор Christopher McLeod
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 28 мая 2025
Премьера в мире 1 августа 2022
Бюджет 60 000 AUD
Производство Sehnsucht Films, Taymaynari Productions
Другие названия
The Green Woman, A Mulher Verde, Зелена жінка

Рейтинг фильма

3.4
Оцените 10 голосов
3.3 IMDb
Обновлено 11 мая 2023

Отзывы о фильме

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