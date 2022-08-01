Зелёная женщина, 2022

Ромми - писатель-алкоголик, чьи отношения находятся на грани распада. Он давно подозревает возлюбленную Мэри в измене, ведь она практически не появляется дома, всегда возвращается с работы далеко за полночь и специально дразнит его, намекая на свою близкую связь с боссом. Однажды, когда Мэри в очередной раз отказывается поужинать вместе с Ромми, он обнаруживает в собственной постели загадочную Зеленую Женщину. Поначалу ему нравится это неожиданное открытие, но вскоре Женщина начинает просить Ромми о странных и пугающих услугах: украсть антенну у соседей или вломиться в дом к незнакомцам за куском проводки. Ромми, заинтригованный таинственной незнакомкой, подчиняется и даже забывает о своих распадающихся отношениях…