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Мальчики в небе 3
5.8
Мальчики в небе 3
, 2023
Osmondagi bolalar 3
Узбекистан / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
5.8
В ролях
Карим Мирхадиев
Фатима Режаметова
Дилноза Кубаева
Азиз Султанов
Javohir
Kristina Tairova
Lola
Malika Alimova
Nargiza
Saida Umarova
Hamdam's wife
Davron Gulyamov
Xurshid
Тимур Мусаков
Baxtiyor
Avaz Iskandarov
Бобур Юлдашев
Akrom
Zuhra Ashurova
Режиссер
Зульфикар Мусаков
Сценарист
Зульфикар Мусаков
Композитор
Анвар Эргашев
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Узбекистан
Год выпуска
2023
Премьера в мире
1 мая 2023
Дата выхода
1 мая 2023
Узбекистан
Производство
Uzbekfilm
Другие названия
Osmondagi bolalar 3
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Рейтинг фильма
5.8
Оцените
11
голосов
5.6
IMDb
Обновлено 20 мая 2025
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